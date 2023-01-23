『CORSAIR DDR4-16GB 3600MHz CL18 デスクPC用メモリ VENGEANCE RGB RT ホワイト 1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 07時 53分に出品され03月13日 07時 53分に終了予定です。即決価格は8,656円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：白い

スタイル：DDR4

商品モデル番号:CMN16GX4M2Z3600C18W

製品サイズ:13.83 x 0.75 x 4.48 cm

商品の重量:124 g

RAM容量:16 GB