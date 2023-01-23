『カステルバジャック TORQUE(トルク) ラウンドファスナーコインケース 小銭入れ ボックス型 レザー 革小物 096632 ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 12時 50分に出品され05月12日 12時 50分に終了予定です。即決価格は8,656円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カステルバジャック TORQUE(トルク) ラウンドファスナーコインケース 小銭入れ ボックス型 レザー 革小物 096632 ブラック
【商品説明】
・サイズ/約W10.5×H7×D2cm
・メイン素材: レザー
・仕様/BOX型小銭入れ、差し込みポケット×2、マチ付きポケット
・生産国/中国
・留め具の種類: ジッパー
・素材/牛革
・表地: レザー
・重さ/約70g
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 13.60 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8656円
352 入札履歴
終了
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