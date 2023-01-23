『カステルバジャック TORQUE(トルク) ラウンドファスナーコインケース 小銭入れ ボックス型 レザー 革小物 096632 ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 12時 50分に出品され05月12日 12時 50分に終了予定です。即決価格は8,656円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カステルバジャック TORQUE(トルク) ラウンドファスナーコインケース 小銭入れ ボックス型 レザー 革小物 096632 ブラック



【商品説明】

・サイズ/約W10.5×H7×D2cm

・メイン素材: レザー

・仕様/BOX型小銭入れ、差し込みポケット×2、マチ付きポケット

・生産国/中国

・留め具の種類: ジッパー

・素材/牛革

・表地: レザー

・重さ/約70g



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ カステルバジャック

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