『モズ リュック ZZCI レディース ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 17時 29分に出品され04月21日 17時 29分に終了予定です。即決価格は8,655円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モズ リュック ZZCI レディース ブラック
【商品説明】
・【サイズ】約 W280×H320×D120（mm） 【リュックストラップ】長さ 約 470～870（mm）×幅 約 25～50（mm） ※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
・【表地】ナイロン 【付属】合成皮革（フェイクレザー）
・ストラップの種類: 2way
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・撥水剤
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 本体/ナイロン、付属/合成皮革(フェイクレザー)
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 36.20 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8655円
905 入札履歴
終了
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