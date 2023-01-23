『El?gance エレガンス 2021 クリスマスコフレ「 エレガンス コフレ リメレンス 」【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 26分に出品され03月27日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,654円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
El?gance エレガンス 2021 クリスマスコフレ「 エレガンス コフレ リメレンス 」
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 13.30 cm
奥行 : 20.20 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8654円
386 入札履歴
終了
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