『El?gance エレガンス 2021 クリスマスコフレ「 エレガンス コフレ リメレンス 」【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 26分に出品され03月27日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,654円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

El?gance エレガンス 2021 クリスマスコフレ「 エレガンス コフレ リメレンス 」



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 13.30 cm

奥行 : 20.20 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。