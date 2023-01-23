『日産 スカイライン R33系 2ドア [1993~1998] JTC2ミラー ブラック ミラー面手動調整 右ハンドルSBMJT2BKMHR-1410【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 05時 54分に出品され03月09日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,654円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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スタイリッシュなデザインが人気のJTCタイプのLEDレスタイプ。カバーレスタイプでシンプルでスポーティーに!
モーターを排除することで軽量化。手動タイプ。
カラー:マテリアルブラック
適合車種:日産 スカイライン R33系 2ドア [1993~1998]
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落札価格8654円
457 入札履歴
終了
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