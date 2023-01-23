『016192-56 ポッシュ POSH ウインカーセット カワサキ クラシカルシリーズ 71タイプ 黒/クリアー HD店【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 12時 12分に出品され03月17日 12時 12分に終了予定です。即決価格は8,654円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ポッシュ POSH ウインカーセット
06年-09年 カワサキ W400
04年-09年 カワサキ W650
07年-13年 カワサキ エストレヤ
91年-96年 カワサキ バリオス
97年-07年 カワサキ バリオス2
クラシカルシリーズ
71タイプ
ボディカラー:黒
レンズカラー:クリアー
【付属品(同梱品)】
・フロント(S球)12v15w
・リア(S球)12v15w
016192-56
ヤフー HD店
ドラッグスター400 5.75インチロケットライト（メッキ）＆ライトステー（タイプA）キット ガレージT＆F
¥ 8651
ドラッグスター1100クラシック 5.75インチロケットライト（メッキ）＆ライトステー（タイプB）キット ガレージT＆F
¥ 8651
W400 5.75インチロケットライト（ブラック）＆ライトステー（タイプE）キット ガレージT＆F
¥ 8651
バルカン800（VULCAN） ステムマウント ミニブレットウインカーキット Φ37mm クリアレンズ HURRICANE（ハリケーン）
¥ 8593
バルカン800（VULCAN） ステムマウント ミニブレットウインカーキット Φ37mm クリアレンズ HURRICANE（ハリケーン）
¥ 8593
バルカン800（VULCAN） ステムマウント ミニブレットウインカーキット Φ37mm クリアレンズ HURRICANE（ハリケーン）
¥ 8593
バルカン400（VULCAN） ステムマウント ミニブレットウインカーキット Φ37mm クリアレンズ HURRICANE（ハリケーン）
¥ 8593
バルカン400（VULCAN） ステムマウント ミニブレットウインカーキット Φ37mm クリアレンズ HURRICANE（ハリケーン）
¥ 8593
バルカン400（VULCAN） ステムマウント ミニブレットウインカーキット Φ37mm クリアレンズ HURRICANE（ハリケーン）
¥ 8593
ドラッグスター250 フォークマウント ミニブレットウインカーキット Φ37mm クリアレンズ HURRICANE（ハリケーン）
¥ 8593
ドラッグスター400（FI車可） フォークマウント ミニブレットウインカーキット Φ37mm クリアレンズ HURRICANE（ハリケーン）
¥ 8593
角型 LED ヘッドライト H4 LEDバルブ付き 角目 GS400E GS400L GSX250E GSX400E ザリ ゴキ GSX400FS 旧インパルス バンディット2
¥ 8588
PIAA ピア デイタイムランプ LED 薄型タイプ 6000K 130cd/600cd DR185 車検対応可 2個入 12V/1.7W 欧州R7、欧州R87規格 L-232
¥ 8577
キジマ (KIJIMA) LEDコンビ(ウインカー&テールランプ) TRDタイプ シーケンシャル 12V2.7/0.2/2W ブラックボディ
¥ 8566
IPF フォグランプ LED H3/H3C バルブ Fシリーズ 12V/24V 兼用 6500K F131FLB 2021用品大賞受賞
¥ 8565
PIAA(ピア) 2輪車専用 ヘッドライト用LEDバルブ 6000K H11/9 タイプ 12V23W 車検対応MLE4
¥ 8565
フィリップス 自動車用バルブ&ライト HID ヘッドライト D2S 4800K 85V 35W エクストリームヴィジョンプラス 純正交換用 Eマ
¥ 8564
IPF フォグランプ LED HB4 バルブ 6500K 151FLB
¥ 8562
落札価格8654円
362 入札履歴
終了
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