『016192-56 ポッシュ POSH ウインカーセット カワサキ クラシカルシリーズ 71タイプ 黒/クリアー HD店【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 12時 12分に出品され03月17日 12時 12分に終了予定です。即決価格は8,654円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポッシュ POSH ウインカーセット

06年-09年 カワサキ W400

04年-09年 カワサキ W650

07年-13年 カワサキ エストレヤ

91年-96年 カワサキ バリオス

97年-07年 カワサキ バリオス2

クラシカルシリーズ

71タイプ

ボディカラー:黒

レンズカラー:クリアー

【付属品(同梱品)】

・フロント(S球)12v15w

・リア(S球)12v15w



016192-56



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