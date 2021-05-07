『布袋寅泰／40th ANNIVERSARY Live Message from Budokan《完全数量限定盤》 (初回限定) 【DVD】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 19時 12分に出品され04月09日 19時 12分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:DVD
発売日:2021/06/30
販売元:ユニバーサルミュージック
収録:Disc.1／01.Dreamin’(5:11)／02.B・Blue(4:04)／03.BE MY BABY(4:04)／04.RAMBLING MAN(3:37)／05.Marionette(3:42)／06.DANCING IN THE PLEASURE LAND(4:05)／07.NO MORE LIES(4:01)／08.SUPER-CALIFRAGILISTIC-EXPIARI-DOCIOUS(3:53)／09.BAD FEELING(8:23)／10.WELCOME TO THE TWILIGHT(6:58)／11.季節が君だけを変える(5:47)／12.1990(6:14)／13.MEMORY(6:15)／14.HALF MOON(3:28)／15.C’MON EVERYBODY(3:22)／16.WORKING MAN(2:44)／17.TEENAGE EMOTION(4:04)／18.NO. NEW YORK(4:23)／19.ホンキー・トンキ-・クレイジー(4:20)／20.GOOD SAVAGE(3:22)／21.恋をとめないで(5:04)／22.FLY INTO YOUR DREAM(9:26)／Disc.2／01.バンビーナ(5:17)／02.さらば青春の光(4:59)／03.RUSSIAN ROULETTE(3:58)／04.Battle Without Honor or Humanity(4:29)／05.8 BEATの....
カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽
登録日:2021/05/07
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落札価格8653円
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