『ＶＷ ゴルフ５・ジェッタ 底留め用シートレール ブリッド・コブラ・他汎用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 45分に出品され03月29日 16時 45分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 適合車種：ゴルフV・ジェッタ

型式：1KA#系

年式：Ｈ16/6〜Ｈ21/3

備考：

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

内装用品 タグ ＶＷ ゴルフ５・ジェッタ 底留め用シートレール ブリッド・コブラ・他汎用