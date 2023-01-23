『PETROMAX(ペトロマックス) 焚火台 ファイヤーボウル fs-48 12669【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 42分に出品され03月25日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PETROMAX(ペトロマックス) 焚火台 ファイヤーボウル fs-48 12669



【商品説明】

・サイズ 直径 : 48cm

・材質 : スチール

・重量 : 約5kg

・高さ : 26cm



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 55.00 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 6.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。