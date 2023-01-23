『PETROMAX(ペトロマックス) 焚火台 ファイヤーボウル fs-48 12669【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 42分に出品され03月25日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETROMAX(ペトロマックス) 焚火台 ファイヤーボウル fs-48 12669
【商品説明】
・サイズ 直径 : 48cm
・材質 : スチール
・重量 : 約5kg
・高さ : 26cm
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 55.00 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 6.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8653円
950 入札履歴
終了
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