『野球ネット ピッチングネット 投球ネット 練習用ピッチングネット 練習用 ストライクゾーン付き 収納ポケット付き ポップアップ式 設置簡単【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 16時 18分に出品され03月18日 16時 18分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

野球ネット ピッチングネット 投球ネット 練習用ピッチングネット 練習用 ストライクゾーン付き 収納ポケット付き ポップアップ式 設置簡単



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 49.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。