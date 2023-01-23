『L.L.Bean(エルエルビーン) デラックス・ブック・パック アウトドア バックパック リュックサック 旅行 キッズ バッグ 通学 遠足 ネイビー ０ＴＸＴ９０７０００【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 10時 27分に出品され04月01日 10時 27分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サイズ＆フィット 容量：約32リットル

重さ：約595g

サイズ：約高さ43 x 幅33 x 奥行き24cm ※画像のモデル(53")は身長約160cmです。



仕様 防水性のある420デニールのナイロン製リップストップ

ボトム部分には840デニールのポリエステルを使用し、更に補強

パッド入りのバック・パネルで一日中快適にサポート

人間工学に基づいてカーブさせた、パッド入りのフィットの調節が可能なショルダー・ストラップ

お客様のご要望にお応えして、両サイドに深めのウォーター・ボトル用メッシュ・ポケットを付けました

雨の進入を防ぎながらも、ジッパー開閉の妨げにならないよう、ストーム・フラップを改良

タブがつかみ易くなった、丈夫なジッパー

更 ※画像のモデル(53")は身長約160cmです。