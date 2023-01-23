『ファイヤーサイド アウトドア(FIRESIDE OUTDOOR) アウトドア キャンプ 焚き火台マット 耐火シート エンバーマット 【日本正規品】 1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 23時 34分に出品され04月23日 23時 34分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
サイズ:1.5×1.7m
重量:1，650g
素材:グラスファイバー、 シリコン
部門名: ユニセックス大人
発売年・モデルイヤー: 2020
【商品説明】
ポップアップピットの下に敷く耐火マット。
これがあれば、ウッドデッキや芝生のうえで焚き火やBBQを楽しむことができます。
飛び散る火の粉を考慮した余裕のある広さです。
【商品詳細】
ブランド：ファイヤーサイド アウトドア(FIRESIDE OUTDOOR)
商品名：ファイヤーサイド アウトドア(FIRESIDE OUTDOOR) アウトドア キャンプ 焚き火台マット 耐火シート エンバーマット 【日本正規品】 15202
製造元：株式会社モチヅキ
商品番号：CDEM72
【当店からの連絡】
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落札価格8653円
547 入札履歴
終了
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