『デュアルオペアンプ V5i D HiFiアンプボード オーディオファングレードのサウンドアンプ アップグレードAD827SQ AMP9922【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 09時 27分に出品され04月18日 09時 27分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デュアルオペアンプ V5i D HiFiアンプボード オーディオファングレードのサウンドアンプ アップグレードAD827SQ AMP9922AT MUSESO2 MUSESO1 OPA2604AP LME49720HA HDAMSS SS3602SQ 883B SX45B デコーダー ミュージックプレーヤーで使用



【商品説明】

・SUPERIOR SOUND：デュアルオペアンプモジュールは優れた解像度を持ち、全体的なサウンドはクリーンで透明です。背景は静かに聞こえます。

・プロフェッショナルなデザイン：V5i?D HiFiデュアルオペアンプは、特注のサウンド専用オペアンプです。オーディオファンがワンステップで音質を向上させるのに適しています。

・互換性：デュアルオペアンプは、AD827SQ AMP9922AT MU

CMR-X0B2BN44TY

【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 2.00 cm

奥行 : 2.00 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。