『Pop Rocks クラックリング キャンディ バラエティ パック 36個 9フレーバー パチパチキャンディ 送料無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 19時 22分に出品され04月13日 19時 22分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Pop Rocks クラックリング キャンディ バラエティ パック 36個 9フレーバー パチパチキャンディ

Pop Rocks Crackling Candy Variety Pack of 36 ? Classic Popping Candy - Nine Different Flavors Bulk Pop Rocks



1パックに9種類のフレーバー（各フレーバー4袋ずつ）入っています。チェリー、グリーンアップル、スイカ、コットンキャンディー、グレープ、ストロベリー、バブルガム、ブルーラズ、トロピカルパンチ（フレーバーは在庫状況により異なる場合があります。）パーティーグッズや、ピニャータキャンディに最適です。お口の中で、発泡音やパチパチ音を楽しもう

サイズ(約) 25.0x16.3x7.4cm 489.9g

※およそのサイズになりますのでご了承ください。