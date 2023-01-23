『森田電工 フリースホットカーペット(3畳相当) CS-F30D【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 17分に出品され03月04日 09時 17分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「森田電工 フリースホットカーペット(3畳相当) CS-F30D」は、軽くて暖かな肌触りが心地よいフリース素材のカーペットです。デリケートなお肌にも安心なダニ対策マット、左・右・全面と必要な所だけ温められる暖房面積切換え、切り忘れ防止の6時間自動切タイマー付き、ご家庭で丸洗いできる洗えるカバーです。
本体：235*195cm(3畳相当)
カバー：240*200cm
ユーイング
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落札価格8653円
381 入札履歴
終了
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