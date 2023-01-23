『木曽工芸 木曽さわら 江戸型おひつ 1.5合用 ミニ杓文字付き ナチュラル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 16時 21分に出品され04月22日 16時 21分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ(約):直径18×高さ12.5cm (蓋含む)、身のみ/直径15×高さ11cm、ミニ杓文字/長さ16cm
本体重量(約):370g
素材・材質:木曽さわら・銅タガ
生産国: 日本
※表面にヤニ (樹脂)が出る場合がありますが自然のもので害はありません天然木の伸縮する性質上、タガが緩んだり外れる場合があります
べにふうき お茶 粉末茶 粉末緑茶 80g メチル化カテキン含有 駒井園 鹿児島産
¥ 8649
バオロック 蓮茶（ハス茶） 70g
¥ 8649
山本漢方 脂流茶 1ケース （10g×24包）×20箱セット あすつく対応
¥ 8647
ジャスミン茶『ジャスミンティー 茉莉龍珠500ｇ』 茉莉花茶 業務用パック
¥ 8645
コンパクトミラーキーホルダー 角型 ハイカラさん 303-483
¥ 8642
山下工芸 (Yamasita craft) 銀峯花三島 10号鍋 422-6-816
¥ 8635
山下工芸 こづち アルマイト湯沸し 4.0L 120064111
¥ 8631
山下工芸 正角盛皿 有田焼 二色丸紋角浅大鉢 23×23×4.5cm 1000cc 732002931
¥ 8630
木曽工芸 木曽さわら 江戸型おひつ 3合用 手作り杓文字付き ナチュラル
¥ 8623
浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 大（15cm ×18cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
¥ 8618
浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 大（15cm ×18cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
¥ 8618
浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 大（15cm ×18cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
¥ 8618
浅草 銅銀銅器店 純銅製 玉子焼鍋 大（15cm ×18cm）職人歴40年の星野さんが作る卵焼き器
¥ 8617
山下工芸(Yamasita craft) ブナ箸箱 大 26018460
¥ 8617
山下工芸 アルミ底平浅型雪平鍋30cm目盛付(6.5L) 04-0212-1005
¥ 8613
【Disney Traditions】ジャスミン＆ジーニーランプ
¥ 8611
山下工芸 正角盛皿 有田焼 市松角浅大鉢 23×23×4.5cm 1000cc 732004931
¥ 8610
Octavius Loose Leaf Tea 茶 Gift for Christmas & New Year Set | Elixir Collec
¥ 8610
落札価格8653円
376 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！