『木曽工芸 木曽さわら 江戸型おひつ 1.5合用 ミニ杓文字付き ナチュラル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 16時 21分に出品され04月22日 16時 21分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サイズ(約):直径18×高さ12.5cm (蓋含む)、身のみ/直径15×高さ11cm、ミニ杓文字/長さ16cm

本体重量(約):370g

素材・材質:木曽さわら・銅タガ

生産国: 日本

※表面にヤニ (樹脂)が出る場合がありますが自然のもので害はありません天然木の伸縮する性質上、タガが緩んだり外れる場合があります