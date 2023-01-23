『ラーニング リソーシズ(Learning Resources) 理科教材 火山噴火モデル LER2430 正規品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 41分に出品され03月19日 04時 41分に終了予定です。即決価格は8,653円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラーニング リソーシズ(Learning Resources) 理科教材 火山噴火モデル LER2430 正規品



【商品説明】

・対象年齢 :6才以上



【サイズ】

高さ : 19.80 cm

横幅 : 33.70 cm

奥行 : 41.10 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。