『鉄道模型 KATO Nゲージ 153系 増結 2両セット 10-884 電車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 07時 44分に出品され03月08日 07時 44分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ 153系 増結 2両セット 10-884 鉄道模型 電車

カトー(KATO)



【商品説明】

・対象年齢 :8歳から

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 20.30 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。