『鉄道模型 KATO Nゲージ 153系 増結 2両セット 10-884 電車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 07時 44分に出品され03月08日 07時 44分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO Nゲージ 153系 増結 2両セット 10-884 鉄道模型 電車
カトー(KATO)
【商品説明】
・対象年齢 :8歳から
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 20.30 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8652円
328 入札履歴
終了
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