『鉄道模型 KATO Nゲージ 101系 総武緩行線色 増結 4両セット 10-256 電車【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 05時 40分に出品され04月23日 05時 40分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ 101系 総武緩行線色 増結 4両セット 10-256 鉄道模型 電車

カトー(KATO)



【商品説明】

・主な製造国 : 日本

・対象年齢 : 12歳から

・本体サイズ : 約150ミリ

・男の子向き



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。