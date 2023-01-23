『ピンク×チャコール エリート マックス フィン DMC FINS(ディエムシーフィンDMC ELITE MAX PINK/CHARCOAL ボディーボード シュノーケリング 足ヒレ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 09時 31分に出品され03月07日 09時 31分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【DMC ELITE MAX】
特許申請中のRVR-RESERVE V RAILテクノロジーを搭載。
非対称フィンにより、屈折時に負荷となる足首のロールを安定させます。
また、マックススピード時の抵抗を減らし疲労感を軽減させる効果が期待できます。
0793618534561
0793618534578
0793618534585
0793618534592
0793618534608
0793618534615
ダイビングウェットスーツフード付きウインドブレーカージャケット大人用長袖スイミングジャケットM
¥ 8645
【ポイントアップ中】FELLOW ウェットスーツ ショートジョン 2mm メンズ ノンジップ スキン ラバー サーフィン JPSA 日本規格 SUP
¥ 8644
O&E DOUBLE BLACK 1.5mm LONG SLEEVE 2XL
¥ 8641
FCS2 CHRISTENSON TWIN クリステンソン ツイン フィッシュ フィン ハイパフォーマンス系
¥ 8639
ギロ メンズ ショートスリーブ 半袖ジャージ Chrono Sport カラー:Black / Hi Yellow Sprint
¥ 8638
EASY RACK for Fin (ブラウン)
¥ 8638
EASY RACK for Fin (ホワイト)
¥ 8638
キャッチサーフ Catch Surf ツインフィン ブラック
¥ 8638
ノースウェーブ メンズ ショートスリーブ 半袖ジャージ Bomb カラー:White / Gold
¥ 8638
メンズ ウェットスーツ ベスト Teddy
¥ 8638
リーシュコード スタンドアップパドルボード マリンスポーツ BLEASH-8FT Catch Surf Beat
¥ 8638
リーシュコード スタンドアップパドルボード マリンスポーツ BLEASH-8FT Catch Surf Beat
¥ 8638
SRS TOP FOIL LONG SINGLE FIN CORAL 5.5
¥ 8637
AIRFRIC（エアーフリック）ウェットスーツ メンズ レディース 男女兼用 フルスーツ 3mm バックジップ仕様 ネオプレーン 日焼け止め
¥ 8637
AIRFRIC（エアーフリック）ウェットスーツ メンズ レディース 男女兼用 フルスーツ 3mm バックジップ仕様 ネオプレーン 日焼け止め
¥ 8637
TLS BB FIN MIDIUM BLADE ORANGE M
¥ 8637
ストレッチカバー O&E STRETCH COVER DENIM 76fun
¥ 8637
ストレッチカバー O&E STRETCH COVER DENIM 76fun
¥ 8637
落札価格8652円
79 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！