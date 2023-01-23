『ピンク×チャコール エリート マックス フィン DMC FINS(ディエムシーフィンDMC ELITE MAX PINK/CHARCOAL ボディーボード シュノーケリング 足ヒレ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 09時 31分に出品され03月07日 09時 31分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【DMC ELITE MAX】

特許申請中のRVR-RESERVE V RAILテクノロジーを搭載。

非対称フィンにより、屈折時に負荷となる足首のロールを安定させます。

また、マックススピード時の抵抗を減らし疲労感を軽減させる効果が期待できます。



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