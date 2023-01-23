『ロイヤルカナン ユリナリーS/O ライト ドライ 3kg×2 (食事療法食 犬用 2袋セット 旧 pHコントロール ライト)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 12時 51分に出品され05月09日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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米、コーンフラワー、肉類（鶏、七面鳥、ダック）、植物性繊維、コーングルテン、動物性油脂、加水分解タンパク（鶏、七面鳥）、チコリー、超高消化性小麦タンパク（消化率90％以上）、大豆油、魚油、フラクトオリゴ糖、小麦粉、マリーゴールドエキス（ルテイン源）、アミノ酸類（DL-メチオニン、L-リジン、タウリン、L-カルニチン）、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、ミネラル類（Cl、Na、K、Ca、P、Zn、Mn、Fe、Se、Cu、I）、ビタミン類（コリン、E、A、B12、B1、ビオチン、B6、B2、葉酸、パントテン酸カルシウム、D3、ナイアシン）、保存料（ソルビン酸カリウム）、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリーエキス）

代謝エネルギー：330kcal／100g

内容量：3kg×2袋

メーカー：ロイヤルカナンジャポン

梱包に使う段ボールは再利用しています。