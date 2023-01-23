『TANITA タニタ 体組成計体重計/体脂肪計 最大計量秤量150kg 立かけ収納可 BC-314-WH ds-1876153【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 47分に出品され03月06日 05時 47分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 出荷目安2 - 6営業日 ※土日祝除く 同梱区分TS 2103 梱包サイズ通常商品 メーカー名タニタ カラダまるごとチェック体組成計 乗るだけで測定ボタン操作は不要 測定項目:体重筋肉量基礎代謝量BMI推定骨量体内年齢体脂肪率内臓脂肪レベル 立てかけで生じる誤差を自動で補正立かけ収納OK お試し用電池付き 本体寸法:奥行217×幅316×高さ27mm 質量:約1.5kg 最大計量秤量150kg 中国製