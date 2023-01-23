【メーカー直送】ビーエムエス ジムニー JB23W JB43W 用 ダッシュ ボード マット ツイーター有り/オートライトシステム無しLeos レオ…【2025年度カレンダ】

商品情報

メーカー名：ビーエムエス / BMS

商品名：ジムニー JB23W JB43W 用 ダッシュ ボード マット ツイーター有り/オートライトシステム無しLeos レオス

キルトデザイン：ストライプ ステッチ色：蛍光ピンク 生地色：ベージュ



メーカー品番：DM-S18L



ジムニーJB23 5型及びJB43 4型以降（H16.10以降）車



ジムニーJB23 5型及びJB43 4型以降（H16.10以降）車に装着可能。ダッシュボードは激しい直射日光を浴び続けています。こんな状況は劣化、はげ、色あせ等の原因となってしまいます。ダッシュボードを丸ごとカバーし、太陽光線をシャットダウンする。日本製のDIK Leather生地と補強用不繊布で 5ミリ厚のウレタンを挟んで成形された高級感溢れる素材は メンテナンスのし易さやラグジュアリーな質感が人気です。高級な装いは見る者を魅了し愛車をおしゃれに彩ります。装着写真はブラック生地にクロスのキルトデザインを レッドステッチで仕上げた物です。生地色をブラック、レッド、ホワイト、ベージュ、ブラウンからお選びください。キルトデザインを…