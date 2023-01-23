『【メーカー直送】ビーエムエス ジムニー JB23W JB43W 用 ダッシュ ボード マット ツイーター有り/オートライトシステム無しLeos レオ…【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 23時 51分に出品され04月11日 23時 51分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名：ビーエムエス / BMS
商品名：ジムニー JB23W JB43W 用 ダッシュ ボード マット ツイーター有り/オートライトシステム無しLeos レオス
キルトデザイン：ストライプ ステッチ色：オレンジ 生地色：ホワイト
メーカー品番：DM-S18L
ジムニーJB23 5型及びJB43 4型以降（H16.10以降）車
ジムニーJB23 5型及びJB43 4型以降（H16.10以降）車に装着可能。ダッシュボードは激しい直射日光を浴び続けています。こんな状況は劣化、はげ、色あせ等の原因となってしまいます。ダッシュボードを丸ごとカバーし、太陽光線をシャットダウンする。日本製のDIK Leather生地と補強用不繊布で 5ミリ厚のウレタンを挟んで成形された高級感溢れる素材は メンテナンスのし易さやラグジュアリーな質感が人気です。高級な装いは見る者を魅了し愛車をおしゃれに彩ります。装着写真はブラック生地にクロスのキルトデザインを レッドステッチで仕上げた物です。生地色をブラック、レッド、ホワイト、ベージュ、ブラウンからお選びください。キルトデザインをエ…
【メーカー直送】ビーエムエス ジムニー JB23W JB43W 用 ダッシュ ボード マット ツイーター有り/オートライトシステム無しLeos レオ…
¥ 8652
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【メーカー直送】ビーエムエス ジムニー JB23W JB43W 用 ダッシュ ボード マット ツイーター有り/オートライトシステム有りLeos レオ…
¥ 8652
3M エントラップマット スタンダード・アンバック グレー 900X750mm ▼473-2669 E/SUB GRA 900X750 1枚
¥ 8646
落札価格8652円
795 入札履歴
終了
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