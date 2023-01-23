『[ムスタッシュ] トートバッグ ショルダーバッグ 2way a4ファイル対応 PC収納 ファスナー 大容量 メンズ 2WAYトートバッグ MDP-0652 グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 21分に出品され03月04日 16時 21分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：2WAYトートバッグ MDP-0652商品の種類：トートバッグA4ファイル対応付属：底板・ショルダーベルト側面のポケットにはペットボトル収納可能前面と背面のポケットにトートのハンドルを収納することができます※サイズや重さは測定方法によって異なる場合がございますので、目安としてご覧ください。※商品の写真は、撮影の状況により、実際の商品と色合いなどが若干異なる場合がございます。

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