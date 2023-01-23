ビジネスバック メンズ ダレスバッグ ブリーフケース 本革 a4 革 大容量 通勤【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【素材】

本牛革



【中国製】



【納期】

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【品質保証】

真剣に検品してから発送となりますが、万が一、初期不良の場合は到着後「1週間以内」にご連絡をお願い申し上げます。

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※採寸は製造メーカー提供情報ですので多少誤差が生じる場合がございます。

※商品画像はご覧になるモニター等や環境光の影響によって若干の誤差がございます。

※環境保護の観点から簡易包装を推進しております。

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