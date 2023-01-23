『ビジネスバック メンズ ダレスバッグ ブリーフケース 本革 a4 革 大容量 通勤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 07時 53分に出品され03月13日 07時 53分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【素材】
本牛革
【中国製】
【納期】
この商品は海外倉から国際物流経由に発送する為、発送予定日をご確認の上ご注文をお願いいたします。
注文確定後のキャンセルはご遠慮下さいますようお願い申し上げます。
【品質保証】
真剣に検品してから発送となりますが、万が一、初期不良の場合は到着後「1週間以内」にご連絡をお願い申し上げます。
不良ところの写真等拝見させて頂き、確認後無料で新品交換もしくは返金対応致しますのでご安心下さい。
※採寸は製造メーカー提供情報ですので多少誤差が生じる場合がございます。
※商品画像はご覧になるモニター等や環境光の影響によって若干の誤差がございます。
※環境保護の観点から簡易包装を推進しております。
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落札価格8652円
281 入札履歴
終了
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