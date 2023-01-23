『kalili フロントフラップ soomloomHAPI4P適用 テンマクデザインサーカスTC適用 収納ケース付き TC素材 スカート付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 05時 54分に出品され04月12日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

kalili フロントフラップ soomloomHAPI4P適用 テンマクデザインサーカスTC適用 収納ケース付き TC素材 スカート付き メッシュ付き ダブルファスナー



【商品説明】

・単独使用：この商品にはポール付いてないですが、ポールと合わせて使えば陣幕にもなります。

・商品のサイズ：本製品のサイズは170、170X270X190?となります。

・商品の特徴：この商品を付いけると、中の空間がより広くなりまして、入り口閉める状態でもメッシュを開ければ通気性が抜群です。特に夏で使うとより快適過ごせます。

・商品の素材：本製品本体はポリコットン製になります。正面にメッシュついております。スカート付きでポリエステル製となります。

・本製品は主にsoomloom HAPI4Pに適用するフロントフラップになります。