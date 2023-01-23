『Rigalle Mercury リュックに入る1.7?の超軽量テント ツーリングテント 1人用テント 幅210?Ｘ奥行110?Ｘ高さ105?【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 26分に出品され03月27日 15時 26分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Rigalle Mercury リュックに入る1.7?の超軽量テント ツーリングテント 1人用テント 幅210?Ｘ奥行110?Ｘ高さ105?【ライトグレー】



【商品説明】

・全面メッシュ仕様のインナーテントは通気性抜群

・収納サイズ：約42?（幅）x14?（奥行）x15?（高）

・組立サイズ：約210?（幅）x110?（奥行）x105?（高）

・自転車・バイクでのキャンプにおすすめ

・超軽量だから女性も組立てが簡単にできる

・重量約1.7?のリュックに入る超コンパクトテント



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 20.10 cm

奥行 : 43.50 cm

重量 : 2.01 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。