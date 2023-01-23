『Rigalle Mercury リュックに入る1.7?の超軽量テント ツーリングテント 1人用テント 幅210?Ｘ奥行110?Ｘ高さ105?【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 26分に出品され03月27日 15時 26分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Rigalle Mercury リュックに入る1.7?の超軽量テント ツーリングテント 1人用テント 幅210?Ｘ奥行110?Ｘ高さ105?【ライトグレー】
【商品説明】
・全面メッシュ仕様のインナーテントは通気性抜群
・収納サイズ：約42?（幅）x14?（奥行）x15?（高）
・組立サイズ：約210?（幅）x110?（奥行）x105?（高）
・自転車・バイクでのキャンプにおすすめ
・超軽量だから女性も組立てが簡単にできる
・重量約1.7?のリュックに入る超コンパクトテント
【サイズ】
高さ : 14.60 cm
横幅 : 20.10 cm
奥行 : 43.50 cm
重量 : 2.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8652円
276 入札履歴
終了
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