ブラザー工業 brother純正トナーカートリッジ TN-61J 対応型番:HL-L6400DW、HL-L5200DW、HL-L5100DN【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ブラザー工業 brother純正トナーカートリッジ TN-61J 対応型番:HL-L6400DW、HL-L5200DW、HL-L5100DN

ブラザー工業(Brother Industries)



【商品説明】

・Compatible models: HL-L6400DW, HL-L5200DW, HL-L5100DN, MFC-L6900DW, MFC-L5755DW

・Genuine Brother ink has been researched and developed to provide full performance for the product itself

・Please note that non-genuine ink may not be able to perform well and may



【サイズ】

高さ : 15.60 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 36.80 cm

重量 : 1.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。