JVC HA-FX57BT-A Bluetooth 連続14時間再生ワイヤレスイヤホン/ネックバンド メタリックボディ ブルー【お歳暮】

商品情報

【商品名】

JVC HA-FX57BT-A Bluetooth 連続14時間再生ワイヤレスイヤホン/ネックバンド メタリックボディ ブルー



【商品説明】

・【VGP 2017SUMMER 受賞】(Bluetoothインナーイヤー型ヘッドホン:1万円未満部門)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・好みの長さに調節できるのでケーブルが絡みにくい、スマートケーブルアジャスター

・最大14時間の連続音楽再生。長時間連続音楽再生と安定した装着性を両立する、ネックバンドスタイルのワイヤレスヘッドホン

・長時間再生と安定した装着性を両立するネックバンドスタイル

・音漏れを低減する2重構造ボディ

・高磁力ネオジウムマグネットによる高音質再生&メタリックボディ採用の上位モデル

・高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質ドライバーユニットによりパワフルな低音とクリア



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 18.50 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。