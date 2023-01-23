『JVC HA-FX57BT-A Bluetooth 連続14時間再生ワイヤレスイヤホン/ネックバンド メタリックボディ ブルー【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 21時 15分に出品され04月20日 21時 15分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JVC HA-FX57BT-A Bluetooth 連続14時間再生ワイヤレスイヤホン/ネックバンド メタリックボディ ブルー
【商品説明】
・【VGP 2017SUMMER 受賞】(Bluetoothインナーイヤー型ヘッドホン:1万円未満部門)
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・好みの長さに調節できるのでケーブルが絡みにくい、スマートケーブルアジャスター
・最大14時間の連続音楽再生。長時間連続音楽再生と安定した装着性を両立する、ネックバンドスタイルのワイヤレスヘッドホン
・長時間再生と安定した装着性を両立するネックバンドスタイル
・音漏れを低減する2重構造ボディ
・高磁力ネオジウムマグネットによる高音質再生&メタリックボディ採用の上位モデル
・高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質ドライバーユニットによりパワフルな低音とクリア
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8652円
863 入札履歴
終了
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