『audio-technica エアーダイナミック オープン型ヘッドホン ATH-AD500X【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 10時 11分に出品され05月08日 10時 11分に終了予定です。即決価格は8,652円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 高耐入力のCCAWボイスコイルφ53mmドライバーで広帯域再生。

3Dウイングサポートで軽快な装着感を追求。圧迫感を抑えたトータルイヤフィット設計。

アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立。

高耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤパットでフィット感を向上。

取り回ししやすく絡みにくい高弾性TPEシース採用のOFC導体片出しコード。



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