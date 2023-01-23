『プラレール E3系つばさ2000番代&E4Max連結セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 11時 32分に出品され03月16日 11時 32分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラレール E3系つばさ2000番代&E4Max連結セット
【商品説明】
・JR東日本商品化許諾済
・主な製造国 : タイランド
・対象年齢 : 3歳から
・対象性別 :男の子
・電池 : 使用
・電池種別 :単3形乾電池2本使用 電池は別売りのため別途ご購入ください。
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 41.40 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8651円
474 入札履歴
終了
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