『ビアンキ フェイクレザー ミニトート TBPI29 シロ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 00時 41分に出品され04月21日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビアンキ フェイクレザー ミニトート TBPI29 シロ
【商品説明】
・Material 合成皮革 Size W27cm×H20cm×D8cm Weight 本体：約500g Spec 【外側】 前面ファスナーポケット×1 【内側】 マチ付きポケット×2 ファスナーポケット×1 【付属】 取り外し可能ショルダーベルト×1
・ストラップの種類: ショルダー
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 31.10 cm
奥行 : 35.90 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8651円
367 入札履歴
終了
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