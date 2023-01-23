『ビアンキ フェイクレザー ミニトート TBPI29 シロ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 00時 41分に出品され04月21日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ビアンキ フェイクレザー ミニトート TBPI29 シロ



【商品説明】

・Material 合成皮革 Size W27cm×H20cm×D8cm Weight 本体：約500g Spec 【外側】 前面ファスナーポケット×1 【内側】 マチ付きポケット×2 ファスナーポケット×1 【付属】 取り外し可能ショルダーベルト×1

・ストラップの種類: ショルダー

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 31.10 cm

奥行 : 35.90 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ビアンキ

フェイクレザー

ミニトート

TBPI29

シロ