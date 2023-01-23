『欧米風 布団カバーセット 花柄 オシャレ 掛け布団カバー 寝具カバー4点セット セミダブル ダブル コットン 柔らかい シーツカバー 通気【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 11時 32分に出品され03月16日 11時 32分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SIZE:
【SD/D】 掛け布団カバー200x230cm フラットシーツ230x250cm ピロケース48x74cmx2
【Q】 掛け布団カバー220x240cm フラットシーツ245x270cm ピロケース48x74cmx2
【素材】コットン
【洗濯が便利】お手入れ簡単、家庭用の洗濯機で丸洗いできますので、いつでも清潔に使用していけます。速乾性に優れ、乾きが早いからお洗濯も楽々になります！洗い替え用、来客用としてはです
注意事項：
商品について】
※サイズは手作業で測定しておりますので、若干の誤差が生じる場合がございます、ご了承ください。
※商品は縫製上の細かいほつれ、インク飛び、織りむら、汚れ、新品臭いがある場合がございますので、気になるお客様はご購入をお控え下さい。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
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落札価格8651円
71 入札履歴
終了
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