『エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 2号 オーキッドホワイト 45lb【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 54分に出品され03月18日 18時 54分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 2号 オーキッドホワイト 45lb



【商品説明】

・カラー:オーキッドホワイト

・ポンド数:45lb

・号数:2号

・素材:ポリエチレン

・規格:300m

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 13.50 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。