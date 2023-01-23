『（正規品）ESCO 作業場工具 ドラム缶用オイルポンプ（手押し式） エスコ バイク 車 自動車 自転車【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 19時 56分に出品され04月20日 19時 56分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：エスコ / ESCO

商品名：ドラム缶用オイルポンプ（手押し式）



メーカー品番：EA990XL-5

JANコード：4550061396704



材質…スチール、アルミ、テフロン、Viton吐出量…390ml/ストローク全長…1300mm吸入パイプ…860mm（最大）吸入パイプ口径（外形）…32mm吐出パイプ口径（外形）…19mm重量…2.5kg適用…エンジンオイル、ATF、潤滑油、ケロシン、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低〜中粘度のオイル ※画像はイメージです。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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