『（正規品）ESCO 切削工具 M 22x2.5/1.5P ハンドタップ（HSS） エスコ バイク 車 自動車 自転車【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 06時 30分に出品され04月21日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー名：エスコ / ESCO

商品名：M 22x2.5/1.5P ハンドタップ（HSS）



メーカー品番：EA829HA-22C

JANコード：4548745405262



材質…ハイス（HSS）食付…1.5P呼び…M22×2.5全長…115mm被削材…中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物 ※画像はイメージです。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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