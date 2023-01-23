『バイコム 淡水用 スーパーバイコム 78 1000ml【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 22時 16分に出品され03月18日 22時 16分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バイコム 淡水用 スーパーバイコム 78 1000ml



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :10.5×10.5×17.5cm

・本体重量:1.17kg



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。