『Bluetooth5.1技術 ヘッドセット 耳掛け式 片耳ワイヤレス マイク CVC8.0ノイズキャンセリング 14時間連続使用 左右耳 並行輸入【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 38分に出品され03月29日 06時 38分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・棕 YYK-530-1-C US-XHD