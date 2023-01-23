『フルッタ (Hurtta) Life Savior パープル XL サイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 08時 27分に出品され05月16日 08時 27分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「フルッタ (Hurtta)」より引用"



【商品名】

フルッタ (Hurtta) Life Savior パープル XL サイズ



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :20×16×50cm

・本体重量:0.19kg



【サイズ】

高さ : 17.53 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 45.72 cm

重量 : 730.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。