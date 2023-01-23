『Mega Candles 7個 アソートカラー セラミック チャクラ チャイム 儀式 スピリチュアル エネルギー スペル キャンドルホルダー お揃い【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 02時 13分に出品され04月04日 02時 13分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・アソート

・7 セラミックチャクラチャイムキャンドルホルダー 光沢フィンシュ

・7 チャクラチャイム儀式スペルサイズのキャンドル 各色2個。

・燃焼時間 - 最大2時間。

・チャクラと瞑想の呪文の鋳造用スターターセット。

・カラー - 詰め合わせ。