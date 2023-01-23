『ティムコ(TIEMCO) SA テクスチャアドSTラインF モノコア .025 120FT ウィロー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 36分に出品され03月16日 07時 36分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ティムコ(TIEMCO) SA テクスチャアドSTラインF モノコア .025 120FT ウィロー



【商品説明】

・#025

・ライン:モノフィラメントコア

・ラインカラー:ホライゾン

・ループ無し

・全長:120’



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。