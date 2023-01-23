『SparkFun GP-808G搭載 GPS Mouse(72チャンネル) GPS-14198【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 23時 39分に出品され03月24日 23時 39分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SparkFun GP-808G搭載 GPS Mouse(72チャンネル) GPS-14198
【商品説明】
・GP-808G搭載 GPS Mouse(72チャンネル)
・入数：1
・型番：GPS-14198
・機能ボード
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8651円
910 入札履歴
終了
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