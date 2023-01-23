『SparkFun GP-808G搭載 GPS Mouse(72チャンネル) GPS-14198【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 23時 39分に出品され03月24日 23時 39分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SparkFun GP-808G搭載 GPS Mouse(72チャンネル) GPS-14198



【商品説明】

・GP-808G搭載 GPS Mouse(72チャンネル)

・入数：1

・型番：GPS-14198

・機能ボード



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。