『Nobsoud Douk Audio T4 PRO Mini 5654 真空管 フォノプリアンプ ホーム ステレオオーディオ プリアンプ ヘ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 22時 35分に出品され03月07日 22時 35分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nobsoud Douk Audio T4 PRO Mini 5654 真空管 フォノプリアンプ ホーム ステレオオーディオ プリアンプ ヘ
【商品説明】
・3.5mm AUX入力は、スマートホン、タブレット、PC、MP3などからの低レベルのオーディオ信号を増幅し、アンプやアクティブスピーカーの駆動を容易にし、音質を大幅に向上させます。
・3.5mmヘッドフォン出力と完璧な回路設計：T4 PROには、クラシックなヘッドフォンアンプ回路（2 * NE5532）も組み込まれており、32〜300Ωのヘッドフォンを簡単に駆動できます。リーズナブルで先進的なアーキテクチャ、電力管理用のTI TPA5430、TL071 + JRC2068フォノプリアンプ回路などは、HiFiアナログサウンドと一流のデザインを無敵の低コストでお楽しみいただけます。
・T4 PRO真空
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 22.80 cm
奥行 : 25.40 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8651円
517 入札履歴
終了
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