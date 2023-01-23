『ロイヤルカナン BHN 柴犬 成犬用 3kg ×2袋セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 17時 24分に出品され03月24日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン BHN 柴犬 成犬用 3kg ×2袋セット



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 25.50 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 6.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。