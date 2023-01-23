『２ダース BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール TOUR ツアー B X 2022年モデル 12球入 (X_パールホワイト_２【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 16時 46分に出品され03月28日 16時 46分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

２ダース BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール TOUR ツアー B X 2022年モデル 12球入 (X_パールホワイト_２



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 18.70 cm

重量 : 1.31 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。