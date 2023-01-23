『２ダース BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール TOUR ツアー B X 2022年モデル 12球入 (X_パールホワイト_２【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 16時 46分に出品され03月28日 16時 46分に終了予定です。即決価格は8,651円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
２ダース BRIDGESTONE(ブリヂストン)ゴルフボール TOUR ツアー B X 2022年モデル 12球入 (X_パールホワイト_２
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 14.50 cm
奥行 : 18.70 cm
重量 : 1.31 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8651円
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終了
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