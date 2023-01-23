『ドイツレベル 1/48 ドイツ空軍 ユンカース Ju188 A-1 レイヒャー プラモデル 03855【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 02時 33分に出品され03月19日 02時 33分に終了予定です。即決価格は8,650円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドイツレベル 1/48 ドイツ空軍 ユンカース Ju188 A-1 レイヒャー プラモデル 03855



【商品説明】

・1/48スケール未塗装プラスチック組み立てキット

・エッチングパーツ付属

・ドイツレベル・Revell(ドイツ)輸入プラモデル

・組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 35.70 cm

奥行 : 50.60 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。