『金象 しずキャリー NP150STL ■▼124-9575 184052 1台【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 07時 36分に出品され04月16日 07時 36分に終了予定です。即決価格は8,650円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【代引決済不可】【送料都度見積】 均等荷重(kg)：150長さ(mm)：710幅(mm)：455高さ(mm)：146ハンドル高さ(mm)：900キャスター径(mm)：100使用時外寸法 全長755×全幅455×全高900mm車輪径 100mm積載重量 150kg積載面高さ 146mm積載面寸法 全長710×全幅455mm(ハンドル部含む)
シシク スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪 自在 250径 ( UWJ-250 ) シシクSISIKUアドクライス(株)
¥ 8572
(運賃見積り)(直送品)サンコー プラスチックパレット 814436 ライトブルー SK-D4-1212-2-BL
¥ 8559
ハードウェア ヨコヅナ サッシ取替戸車 ベアリング入ジュラコン車 14型 平 AES-0142 ×10入
¥ 8532
玉掛け 両端シンブル付き 両端圧縮止めメッキワイヤー6×24G/O 径26mm 最短長0.97m
¥ 8532
マサダ 標準オイルジャッキ １０ＴＯＮ （株）マサダ製作所 (MHB-10) (109-8454)
¥ 8526
ＴＥＳＡＣ ブルースリングJIS3等級 両端アイ形 幅150mm 長さ2m
¥ 8509
ＴＥＳＡＣ 耐化学薬品用スリングJIS2等級 両端アイ形 幅75mm 長さ5.5ｍ
¥ 8509
【送込】ＴＫＫ ＢＨ−８２０専用交換ワイヤロープ ワイヤロープ φ６×２１Ｍ （麻芯６×１９） 6X21M BH-820 1本【北海道沖縄送別】
¥ 8509
allsafe オールセーフスリングベルト3E35x8m スカイブルー ▼110-9326 AS3E35-80 1本
¥ 8507
マキテック スチール製ローラーコンベヤR5714P型1000LX200WX150P ■▼121-1144 R5714PX1000L200W150P 1台
¥ 8506
マキテック スチール製ローラーコンベヤR3812P型1000LX200WX100P ■▼120-4726 R3812PX1000L200W100P 1台
¥ 8506
ＴＲＵＳＣＯ ２段式ルートバン ６００×４００ ハンドル無 白 ＭＰＫ−６０２０−Ｗ １台 （メーカー直送品）
¥ 8494
業務用台車 スチール製 折りたたみ 静音キャスター使用(ゴム) 300ｋｇ 日本製 1台
¥ 8470
JTX 365752ショップかご 30L赤10個 B264J-RE10 ■▼197-2457 B264J-RE10 1箱
¥ 8440
ウイングエース フレコンバック 廉価タイプ 1t用 丸型 10枚入り AS-002D
¥ 8439
玉掛けワイヤー 2本組 両アイロック加工 メッキ 18mmx3m
¥ 8435
TRUSCO(トラスコ) パレット台車１トン用ハンドル PLK-10H≪お取寄商品≫
¥ 8414
ユタカ ポリエチレンロープドラム巻 9mm×150m コンシロ PRE56
¥ 8409
落札価格8650円
270 入札履歴
終了
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