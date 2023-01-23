『金象 しずキャリー NP150STL ■▼124-9575 184052 1台【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 07時 36分に出品され04月16日 07時 36分に終了予定です。即決価格は8,650円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【代引決済不可】【送料都度見積】 均等荷重(kg)：150長さ(mm)：710幅(mm)：455高さ(mm)：146ハンドル高さ(mm)：900キャスター径(mm)：100使用時外寸法 全長755×全幅455×全高900mm車輪径 100mm積載重量 150kg積載面高さ 146mm積載面寸法 全長710×全幅455mm(ハンドル部含む)