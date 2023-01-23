『LEDペンダントライト 北欧デザイン PH5 アンブレラ形 おしゃれなカフェテイスト ダイニング リビング キッチンに【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 16時 55分に出品され03月30日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,650円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
光源：LED 電球
電圧：90~260V
照明エリア：5-10平方メートル
サイズ：50x 26 cm
重量：4キロ
サイズ：画像で詳しくご確認いただけます
LED電球：付属
ボディ素材：アイアン
￥n※大量注文の場合、運送業者の指定及び送料をご負担いただくことがございます。あらかじめご了承ください。
共同照明 シーリングライト 4灯 シーリングスポットライト 8畳 調光 調色 LED電球60W形4個付き リモコン対応 GT-DJ-IE26
¥ 8644
後藤照明 ペンダント GLF-3484GRX緑 GLF-3484GRX
¥ 8642
オーデリック エクステリア LEDスポットライト 防雨型 人感センサ付 OG254552P1
¥ 8642
TOSHIBA(東芝)LEDシーリング 調光調色 10畳 LEDH8401A01-LC
¥ 8642
DAIKO LED長形ベースライト 40形 直付形 幅70mm 一般用 4000lmクラス FLR40形×2灯相当 非調光 白色 LZB-92584XW+LZA-92822N
¥ 8640
LGB15129K LED和風ペンダントライト 白熱電球40形1灯器具相当 電気工事不要 引掛シーリング方式 電球色 調光不可 Panasonic 照明器具 内玄関・廊下などに
¥ 8639
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 6900lm 白色 MY-L470300S/WAHTN
¥ 8639
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 6900lm 電球色 MY-L470300S/LAHTN
¥ 8639
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 6900lm 白色 MY-L470300/WAHZ
¥ 8639
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 6900lm 電球色 MY-L470300/LAHZ
¥ 8639
三菱 ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 6900lm 温白色 MY-V470302S/WWAHTN
¥ 8639
共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 調光 調色 LED電球40W形付き ナチュラル GT-DJX-2W-6WT-2 天井照明 シーリング
¥ 8637
LEKT407694HWW-LD9【東芝】【工事必要】【セット商品】ＬＥＤベースライトTENQOOシリーズ
¥ 8635
オーデリック OL291571R2B LEDベースライト SOLID LINE SLIM R15高演色 クラス2 レール取付型 900mm 低光束タイプ 昼白色 非調光 Hf32W定格出力×1灯相当
¥ 8634
大光電機 DAIKO LED小型ペンダントライト ランプ付 ダクト取付専用 明るさ白熱灯60W相当 電球色 ホワイト DPN-41356Y
¥ 8630
◎★ パナソニック NNFW21021J LE9 (NNFW21021JLE9) (ランプ別売) 天井直付型 20形 直管LEDランプベースライト ステンレス製
¥ 8630
大セール 数量限定販売 Serge Mouille セルジュ・ムーユ デザイナーズ照明 セルジュムーユ 吊り下げ照明 3アーム 北欧デンマーク 男前 黒 13
¥ 8628
DAIKO ペンダントライト(LED11.4W・電球色) モカ DXL-81099
¥ 8625
落札価格8650円
64 入札履歴
終了
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