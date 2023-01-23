『LEDペンダントライト 北欧デザイン PH5 アンブレラ形 おしゃれなカフェテイスト ダイニング リビング キッチンに【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 16時 55分に出品され03月30日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,650円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 光源：LED 電球

電圧：90~260V

照明エリア：5-10平方メートル

サイズ：50x 26 cm

重量：4キロ

サイズ：画像で詳しくご確認いただけます

LED電球：付属

ボディ素材：アイアン

￥n※大量注文の場合、運送業者の指定及び送料をご負担いただくことがございます。あらかじめご了承ください。