『Kenko 双眼鏡 アートス 8×42 ポロプリズム式 8倍 42口径 ワイド 完全防水 ツイストアップ見口 ブラック 761977【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 25分に出品され03月23日 06時 25分に終了予定です。即決価格は8,650円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 双眼鏡 アートス 8×42 ポロプリズム式 8倍 42口径 ワイド 完全防水 ツイストアップ見口 ブラック 761977
【商品説明】
・BaK4ポロプリズム
・マルチコーティング
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・完全防水タイプ(JIS保護等級6相当)
・見かけ視野65度以上の広視界設計
・見やすいハイアイポイント設計
【サイズ】
高さ : 9.30 cm
横幅 : 24.30 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 1.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8650円
272 入札履歴
終了
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